Израиль готовит наземную операцию против ХАМАС

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Израильская армия заявила в четверг, что готовится к наземной операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа, но политическое руководство страны пока не приняло соответствующего решения.

«Мы ждем, что решит наше политическое руководство по поводу возможного наземного наступления, — заявил журналистам представитель армии Ричард Хехт. — Решение об этом еще не принято… Но мы готовимся к наземному маневру, если такое решение будет принято».

«Мы готовимся к следующим этапам войны… чтобы подготовиться к многочисленным оперативным планам действий на случай непредвиденных обстоятельств», — сказал Хехт.

По его словам, возможная операция «может быть проведена с воздуха, может быть комбинированной с моря и воздуха».