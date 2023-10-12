Завтра в Баку будет пасмурно, местами дожди

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13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром и вечером местами возможны дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем 16-19° тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 мм. рт. ст. до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.