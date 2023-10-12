Михаил Финкель: Ждите сюрпризов, запаситесь попкорном

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Израиль ведет войну с тысячами террористов, проникших на его землю и принесших смерть в его поселения. Об этом в интервью Minval.az сказал эксперт по международному праву Михаил Финкель, комментируя эскалацию израильско-палестинского конфликта.

– Мы находим тела младенцев с перерезанным горлом, мы видели трупы беременных женщин со вспоротыми животами. Людей приковывали наручниками к железным сваям и сжигали живьем. Террористы расправлялись не только с людьми, но и с их животными. Мы имеем дело с нацистами, это СС XXI века.

С 1979 года государство Израиль ведет войну с Ираном, которую объявил режим аятолл, но до их пришествия к власти у нас были прекрасные отношения с этой страной. И нынешний виток военного конфликта произошел именно по причине непрекращающегося противостояния. У нас война с Ираном в Сирии, в Ливане, КСИР обстреливает наши территории с Голанских высот, они совершают теракты против нас в Азии, Африке и по всему миру. Отмечу особо, что лидеры ХАМАС благодарят Иран за военную помощь, инструктаж, подготовку в осуществлении прошедшей на днях операции. Аятолла Хаменеи на платформе Х прокомментировал военные действия, отметив, что приветствует сопротивление палестинского народа сионистскому агрессору. «Хезболла» тоже под Ираном, это квази-шиитская террористическая организация, сожравшая половину Ливана, имеет свои отделения в Сирии. С «Хезболлой» у нас не может быть никаких договоренностей, так как это враг, и мы находимся в состоянии войны с ним. Было четыре обстрела Израиля, и мы четыре раза ответили, и самолетами подавили артиллеристские, огневые точки противника. Мы не боимся «Хезболлы», у нас есть планы ведения войны на нескольких фронтах, Израиль всегда выходит победителем из всех войн, и в этот раз ни «Хезболла», ни Сирия, откуда вчера тоже велся огонь, ни Иран не вмешаются в конфликт. Тем более, когда к берегам Израиля подошла военная флотилия из США, после речи Джо Байдена было сделано предупреждение Ирану, «Хезболле» и Сирии.

– Можно ли обозначит сроки окончания войны?

– Самая большая глупость сегодня – делать прогнозы относительно сроков окончания очередного витка палестино-израильского конфликта. Существует военная цензура. Наши войска, которые будут участвовать на территории сектора Газы, сдают свои мобильные телефоны и все гаджеты, кроме раций, работающих на определенной частоте, недоступной журналистам и противнику, и следить за тем, что происходит в режиме реального времени будет невозможно, так как это может стоить жизни нашим военнослужащим. И потому вся информация будет поступать только по факту уже произошедших событий. Мы ничего никому рассказывать не будем. Ждите сюрпризов, запаситесь попкорном.

– Нападение ХАМАС на Израиль в прошлую субботу вызвало очень много вопросов. В частности, один из них звучит так: куда смотрела израильская разведка, и как мог случиться такой грандиозный прокол?

– Давайте я усилю ваш вопрос: тут дело не только во внешней разведке «Моссад», не только во внутренней разведке «Шабак», не только в пограничных войсках, не только в ИИ, который патрулирует границу, не только в ВМФ, который патрулировал Средиземноморскую границу рядом с Газой, откуда были почему-то выведены все патрульные корабли. Вопрос как минимум к пяти подразделениям нашей армии, а не только к разведке. Однозначно, вопросов намного больше, чем ответов. Мы не будем во время войны заниматься следствием, но скажу так: расследование уже началось, и на все вопросы будут даны ответы, но уже после войны. И я не думаю, что был факт так называемого «прокола», потому что «проколоться» может один отдел, но не все подразделения израильской армии, и плюс еще частные военные бригады, патрулирующие израильские поселения. И потому ответа на вопрос: «Кто виноват?» пока никто не даст, хотя бы потому, что презумпцию невиновности еще никто не отменял. Должно быть проведено грамотное, расследование, в ходе которого будет дана соответствующая оценка.

– Как, по-вашему, геополитически изменится регион Ближнего Востока после завершения войны?

– Рано говорить о переменах, так как мы имеем дело не с настоящими мусульманами. Мы имеем дело с нацистами, прикрывающимися самыми радикальными, безумными веяниями исламских школ, причем, будучи суннитами, члены группировки ХАМАС берут деньги у квази-шиитов режима аятолл, которых они считают еретиками. Все это – полное безумие. Но постоянный представитель в ООН, господин Эрдан, три дня назад уже сказал, что никаких переговоров с ХАМАС-овским нацистским режимом не будет, а будет его полное уничтожение. Это – наша цель, заявленная на данный момент. Эта моя фраза адресована всем тем, кто так рьяно стремится стать «голубем мира» в этом витке военного противостояния, пытаясь помирить Израиль с террористами. Не надейтесь. Этого не будет никогда!

Яна Мадатова