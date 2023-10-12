В Низаминском районе Баку почтили память Гейдара Алиева

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В Низамском районе в рамках «Года Гейдара Алиева» состоялось мероприятие на тему «Лидер, написавший историю», организованное Исполнительной властью района и партией Yeni Azərbaycan.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева, почтили его память и просмотрели видеокадры, посвященные общенациональному лидеру. Выступили глава ИВ Низаминского района Джошгун Джабраилов, депутаты Милли Меджлиса: Садагат Велиева, Расим Мусабеков, Кенуль Нуруллаева, председатель районного отделения партии «Новый Азербайджан» Рамиль Велибеков.

Было отмечено, что сегодня азербайджанцы мира чтят память Гейдара Алиева, архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, всемирно известного политического деятеля. В период 100-летия Гейдара Алиева с особой благодарностью вспоминаются его спасительная миссия, заслуги перед народом и государством. Тот факт, что в рамках «Года Гейдара Алиева» были проведены многочисленные мероприятия и конференции, свидетельствует о неиссякаемой любви и уважении к памяти лидера.

Подчеркнуто, что новейшая история Азербайджана связана с именем Гейдара Алиева. Самым большим желанием лидера было освобождение Карабаха от врага и восстановление территориальной целостности. В 2020 году славной победой завершилась Отечественная война, отважная азербайджанская армия под руководством главнокомандующего Ильхама Алиева освободила Карабах, положила конец 30-летней тоске по Родине.

В результате антитеррористических мероприятий, проведенных 19 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. Нет сомнения, что в основе этой Дороги Победы лежат бессмертные идеи гениального Гейдара Алиева. Сегодня наш трехцветный флаг снова гордо реет на землях Родины, в Карабахн и Восточном Зангезуре.