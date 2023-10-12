Армения: у плюющей в колодец новые проблемы

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Пашинян на словах и отчасти на деле разводится с «неверной» Россией, но официально оформлять развод и дележ имущества не спешит. Процесс еще больше затормозила палестино-израильская война, способная накрыть граничащий с Арменией «дружественный» Иран. И тогда уход военной базы РФ из Гюмри будет для армян катастрофическим – они останутся зажатыми между «вражескими» Турцией и Азербайджаном: Франция и США, как известно, далеко.

Палестино-израильская война пришлась очень некстати Армении, которая довольно сдержанно на нее отреагировала: ведь Ереван обижен на то, что Израиль вооружал Азербайджан. По такой логике, все страны, продающие и покупающие оружие, должны рассориться вдрызг, но это тема отдельного разговора.

Тем не менее, МИД РА распространило заявление, в котором, в частности говорится, что Ереван «шокирован насилием между палестинцами и Израилем и нападениями на гражданское население. Выражаем соболезнование родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы присоединяемся к международным призывам остановить насилие».

А некстати война между израильтянами и палестинцами пришлась потому, что она может перекинуться на соседний Иран именно в то время, когда Армения все еще находится вне состояния устойчивого мира с Азербайджаном, к которому она, по всей вероятности, не стремится.

Кроме того, происходящее на Ближнем Востоке пришлось на обострение российско-армянских отношений – фактически Ереван затеял «бракоразводный» процесс с Москвой, шантажируя ее почем зря, однако не спеша с полным разделом «имущества». Причина очевидна: и до последних событий на Ближнем Востоке оформленный развод с Россией грозил Армении остаться буквально с голым задом – торгово-экономически, энергетически, транспортно-логистически; с точки зрения проживания в РФ огромной армянской диаспоры, не поголовно поддерживающей Ереван и Пашиняна, и, что главное – вопросов безопасности.

Рассматривать Запад в качестве компенсатора всех этих потерь Армения, несмотря на эйфорию «сближения» с ним, все же, не может: он много обещает и ведет сладкие, для армянского слуха речи, но рукой, щедро дающей, явно быть не склонен.

Что касается «бракоразводного» процесса, не доведенного до конца. Он, скорее, смахивает на шантаж «изменницы» России, и выражается в откровенных намеках на выход Армении из ОДКБ, которой она практически не нужна – защищать республику от Азербайджана не склонны ни Россия, ни Беларусь, ни Казахстан, ни Таджикистан, ни Кыргызстан. Во-первых, в силу отсутствия такой необходимости, во-вторых – за ненадобностью портить отношения с Баку и Алиевым лично, от которых гораздо больше толку, чем от Еревана и его руководства. Ну и Армения довольна ненадежный партнер для самой ОДКБ.

На саммит глав государств в Бишкек Никол Воваевич тоже не едет – ему недосуг: очень занят приемом французских и американских доброхотов, которые (это уже из области армянских фантазий) только и мыслят категориями возрождения «Великой Армении».

Выполняя заказ своих западных хозяев, или для демонстрации готовности служить им, Ереван опустился до такой низости, что ратифицировал Римский статут, на который до выдачи Международным судом ордера на арест Владимира Путина он чихал.

Далее: Пашинян категорически исключил нахождение российских миротворцев на территории Армении, потому что «им тут делать совершенно нечего; … их тут не было и не будет». Также никаких российских сил не будет в Зангезурском коридоре (такой терминологии Воваевич вообще не приемлет и говорит, что он «никому ничего не обещал»). «При пересечении границы Армении должны действовать пограничные и таможенные службы РА. Нам говорят, что в трехстороннем заявлении написано, что безопасность должна обеспечивать Россия, а я говорю, что такого там нет», – сказал он.

А как насчет того, что в Армении находятся российские пограничники и военная база РФ в Гюмри? Вот тут Пашиняну пришлось притормозить: актуальность дислокации первых в ереванском аэропорту Звартноц, на границах с Ираном и Турцией (находятся в РА с 1992 года) в одну ночь из необходимости трансформировалась в критическую, можно сказать – жизненную – важность.

Не далее как 10 октября, то есть уже после ужасающих событий на Ближнем Востоке, Пашинян заявил, что не видит оснований для ухода российских пограничников или 102-й военной базы из Армении, и этот вопрос никак не связан с ситуацией вокруг российских миротворцев в Карабахе.

«Причины пребывания российских пограничных войск и 102-й военной базы вполне понятны (но не уточняются – прим. автора), они продолжают существовать, и Армения и Россия не ставят такого вопроса (ухода российских военных – прим. автора). Не все проблемы взаимосвязаны», – заявил он в интервью Общественному телеканалу Армении.

Но, как выясняется, связаны почти все – особенно те, которые возникают у тебя под носом. Начнем с того, что Израиль, как известно, считает Хезболлу организацией, созданной Ираном и ему же подчиняющейся. Поэтому исключить, что прямые военные действия Израиля против Ирана с большой вероятностью их поддержки со стороны США, вряд ли кто-нибудь сегодня возьмется.

Также некоторые мировые столицы уже заявили, что не имеют данных о причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль. Но существует достаточно сил, которые хотят видеть «руку» Тегерана в событиях последних дней, а раз хотят – «увидят» вне зависимости от того, была ли она приложена.

Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, влияние Ирана на Южном Кавказе и в мире в целом резко снизится, и ему будет не до Армении. Вообще же Тегерану, как минимум, в последний год уже не должно было быть дела до поддержи Армении, поскольку она подложила своему «союзнику» (если не «союзникам», имея в виду и Россию), большую свинью резким сближением с Западом. Достаточно сказать, что Пашинян устроил в Армении балаган под слоганом «Гуляй, Франция!» и провел совместные военные учения с США, что, напомним, совершенно неприемлемо для Тегерана.

В Ереване это обстоятельство игнорировали – сильным мира армянского как-то не пришло в голову, что Иран, фактически преданный Арменией и заинтересованный в коридоре «Север – Юг», при всех своих разногласиях с Азербайджаном может обернуться в сторону последнего. Для начала он дал понять, что предоставит свою территорию для выхода Азербайджана в Нахичевань. Таким образом полублокадная Армения лишится железнодорожного сообщения через Азербайджан с Ираном и Россией.

Другой момент: если военные действия коснутся ИРИ, в Ереване опасаются, что это простимулирует Азербайджан начать войну за Сюник, граничащий с Азербайджаном и Ираном. И тут последний не сможет оказать никакой помощи своей соседке в качестве сдерживающего фактора для Баку и Анкары.

Сейчас в Армении широко распространено мнение, не чуждое и Тегерану, что Израиль собирается нанести удар по ИРИ, в том числе, с территории Азербайджана. Уничтожить Иран мечтают также Саудовская Аравия и Турция, и если это случится в той или иной мере, руки у Анкары будут развязаны. И что тогда станется с Арменией, задаются вопросом «трезвые головы».

Но вернемся к военным действиям на израильско-палестинском фронте. Они, понятно, угрожают Ирану, а значит, и Армении с точки зрения безопасности границ; во-вторых – открытия коммуникаций; в-третьих – возможного притока беженцев из ИРИ. Кто, в таком случае, будет охранять и защищать армянскую границу? Так что Пашинян, что ему не свойственно, все же пока смотрит вперед в контексте вывода российских пограничников и военной базы РФ из Армении. А Россия продолжает талдычить, что Армения является ее «союзником». Интересно, как, в таком случае, выглядит противник?

Подчеркнем, что в этом материале приведены далеко не все опасения Армении, связанные – прямо или косвенно – с израильско-палестинской войной. И опасения эти в ряде случаев далеко не беспочвенные.

Впрочем, сценариев развития событий может быть множество – гадать не будем: мировой беспредел, вероятно, бесконечен, но его ситуационные виражи изменчивы, равно как неожиданные политические альянсы и ожидаемые либо не ожидаемые политические разводы.

И если в этом грязном деле вопросительных знаков множество, моральную и политическую гигиену в отношениях с ближайшими соседями надо соблюдать вполне определенно: «Не плюй в колодец ближнего, водицы напиться еще придется».

Не говоря уже об армяно-азербайджанских отношениях, это применимо и к отношениям Армении с Россией и Ираном, которых Ереван грубо подставил. Так что оформлять «развод» и дележ имущества с Москвой он пока не станет: «русские еще сгодятся». А может, иранцы тоже – если выгребут.

Как отметил председатель Армянского национального конгресса Левон Зурабян, «Израиль боится испортить отношения с Россией, а Армения – нет. Кто объяснит эту загадку?»

Никто не объяснит. Но можно констатировать следующее: Армения, делая хорошую мину при плохой игре, уже стала бояться многих, в том числе – Россию. И более всего того, что она уйдет (Пашинян поспешил с утверждением, что уже ушла) с Южного Кавказа.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az