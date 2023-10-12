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Представительство Азербайджана в ООН: Доверие к Франции равно нулю

Представительство Азербайджана в ООН: Доверие к Франции равно нулю

Азербайджанская делегация ответила на заявление Франции на 54-й сессии Совета ООН по правам человека, состоявшейся 11 октября.

В ответном заявлении было отмечено, что заявление, представленное в армянских СМИ как совместный документ 34 стран, на самом деле было озвучено только Францией и Арменией, передает АПА.

Подчеркивается, что в ответном заявлении азербайджанской делегации отвергнуты необоснованные обвинения, выдвинутые Францией, и осуждены попытки Франции вмешаться в политические процессы в Азербайджане.

Отмечено, что Азербайджан и страны региона работают над укреплением мира и безопасности, и доверие к Франции со стороны Азербайджана как к международному партнеру, посреднику и постоянному члену Совета Безопасности ООН равно нулю.

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