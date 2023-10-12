Зачем Патрушев прилетел в Баку?

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Визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Азербайджан совпал с рядом событий, происходящих в регионе Южного Кавказа. Не случайно, еще до визита МИД России сообщало о том, что о судьбе российских миротворцев в Карабахе обсуждения будут с Баку. При этом официальный Ереван также заявил о том, что данный вопрос после этого касается только Баку и Москвы. На фоне всех этих заявлений становится ясно, что визит Патрушева в Баку вызван новыми реалиями, сформировавшимися в регионе после 19 сентября.

«Я думаю, что это был плановый визит, поскольку он пришелся на очень чувствительный период обострения армяно-российских отношений, после проведения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе. Наверное, сейчас стороны обсуждают вопросы постконфликтного устройства региона и выстраивания более эффективной системы безопасности, которая заключалась бы в учете интересов обеих сторон», – заявил политолог Ильгар Велизаде, комментируя вопрос Minval.az.

По его словам, российская сторона сейчас говорит о том, что российские миротворцы должны остаться в регионе, но я не думаю, что Азербайджан в этом вопросе настроен на компромиссный лад.

«Очевидно, что после антитеррористических мероприятий необходимость в росмиротворцах отпадает. Можно допустить, что стороны обсуждали также вопросы о том, как будут развиваться отношения между Россией и Азербайджаном после вывода росмиротворцев», – отметил он.

Касаясь подписания документа в сфере информационной безопасности, аналитик сказал, что в прошлом году подобный документ был подписан, и что аналогичные акты бывают направлены, в первую очередь, на то, чтобы страны имели определенное взаимопонимание по сотрудничеству в ряде сфер.

«Скорее всего, тут речь не идет об информационной безопасности в СМИ, это более широкое понятие, как кибербезопасность, безопасность в информационной среде, направленная против подрывных действий для нарушения территориальной безопасности», – сказал он.

Сложившаяся геополитическая ситуация в регионе такова, что Россия должна опираться на какие-то страны для того, чтобы реализовать свои интересы.

«В этом смысле Армения для России не предоставляет интерес. Тут вопрос не в том, что заявляет и делает Никол Пашинян, а в том, какой геополитический курс взяла Армения. Россия сейчас нуждается в транспортных коммуникациях, а они проходят через Азербайджан. С другой стороны, Азербайджан – важная страна в плане выстраивания системы безопасности на Кавказе и в каспийском регионе», – добавил он.

Что касается характера отношений между Россией и Арменией, а также Россией и Азербайджаном, то он разный.

«Армения всегда считалась форпостом России, а с Азербайджаном преобладают партнерские отношения. В новом миропорядке Азербайджан является таким партнером, который вопросы безопасности решает самостоятельно. Если в случае с Арменией Россия брала на себя много обязательств, то в случае с Азербайджаном это не так. Баку сам себя обеспечивает всеми вопросами безопасности, и в приоритете ставится такая политика, чтобы соседним странам не исходила опасность от Азербайджана» – добавил он.

Говоря о подписании мирного соглашения, а также об отказе Пашиняна ехать в Бишкек и на российские площадки, аналитик сказал, что мирное соглашение не может быть заложником российско-армянских отношений.

«Пашинян отказывается от российских площадок – это не говорит о том, что Азербайджан должен отказаться подписывать мирное соглашение с Арменией, выгодное ему», – резюмировал политолог.

Ниджат Гаджиев