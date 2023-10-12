В российском Белгороде обломки беспилотника упали на жилые дома, есть погибшие

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Три человека, в том числе ребенок, погибли при падении обломков сбитого беспилотника самолетного типа в Белгородском районе в России.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Минобороны РФ уточнили, что дрон сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«К большому горю, есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок», – сообщил Гладков.

Пострадали также два человека, их поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают получившим травмы необходимую помощь.

По словам Гладкова, два жилых дома в результате падения беспилотника были «фактически уничтожены». Помимо этого, из-за падения дрона повреждены еще несколько строений и три легковых автомобиля.