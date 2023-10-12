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Нашествие клопов во Франции угрожает всей Европе

Нашествие клопов во Франции угрожает всей Европе

Рост популяции постельных клопов во Франции может угрожать другим европейским странам, включая Эстонию.

Об этом пишет журналист Сандра Саар для портала ERR.

По ее словам, французы много путешествуют, поэтому проблема постельных клопов может распространиться на другие европейские страны.

По мнению энтомолога из Тартуского университета Мати Мартина, постельные клопы происходят из Средиземноморья, поэтому любят теплый климат. Жилые дома для них являются подходящей средой обитания.

«Клопы имеют привычку искать новые жертвы. Если во время путешествия в номер отеля заходит новый человек, клопы воспринимают новый объект. То же самое наблюдалось и с блохами», — поделился энтомолог.

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