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Береговая охрана Колумбии спасла азербайджанского мигранта

Береговая охрана Колумбии спасла азербайджанского мигранта

Гражданин Азербайджана был спасен в ходе операции, проведенной службой береговой охраны Колумбии на берегу острова Сан-Андрес страны. Об этом сообщает Report.

Региональный командующий береговой охраной острова Сан-Андрес Эдуардо Солано Прада подтвердил, что спасены 32 нелегальных мигранта – из Азербайджана, Эквадора, Венесуэлы и Чили.

Он отметил, что в связи с инцидентом задержаны два человека.

После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты будут отправлены в региональное управление по делам миграции.

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Береговая охрана Колумбии спасла азербайджанского мигранта
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Береговая охрана Колумбии спасла азербайджанского мигранта

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