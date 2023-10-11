Зеленский хочет посетить Израиль

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Axios на украинских и израильских чиновников.

По словам собеседников издания, офис Зеленского направил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с просьбой согласовать визит. Источники утверждают, что переговоры носят предварительный характер и дата визита пока не назначена.

Официально в офисе Зеленского и канцелярии Нетаньяху отказались от комментариев.