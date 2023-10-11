Остин раскрыл сроки поставок F-16 Украине |
Баку осудил претензии главы МИД Франции |
СМИ: Начало полноценной наземной операции в Газе неизбежно (видео) |
Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении |
Ракеты, боеприпасы и многое другое. США предоставили Киеву военную помощь на $200 млн |
Еще один уроженец Азербайджана погиб, защищая Израиль |
Посольство Азербайджана предупредило сограждан в Израиле |
У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым |
Азербайджан проявляет интерес к газовому хабу в Турции, заявил Путин |
Главное Политика

Зеленский хочет посетить Израиль

Зеленский хочет посетить Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Axios на украинских и израильских чиновников.

По словам собеседников издания, офис Зеленского направил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с просьбой согласовать визит. Источники утверждают, что переговоры носят предварительный характер и дата визита пока не назначена.

Официально в офисе Зеленского и канцелярии Нетаньяху отказались от комментариев.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский хочет посетить Израиль
Политика

Зеленский хочет посетить Израиль

2023/10/11, 23:47
СМИ: Эрдоган провел переговоры с представителями ХАМАС (видео)
Политика

СМИ: Эрдоган провел переговоры с представителями ХАМАС (видео)

2023/10/11, 22:58
Баку осудил претензии главы МИД Франции
Политика

Баку осудил претензии главы МИД Франции

2023/10/11, 22:48
Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении
Политика

Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении

2023/10/11, 21:39
"У нас уже не существует внутренних угроз". Полный текст сегодняшнего выступления Ильхама Алиева (обновлено, видео)
Политика

«У нас уже не существует внутренних угроз». Полный текст сегодняшнего выступления Ильхама Алиева (обновлено, видео)

2023/10/11, 18:55
Путин продолжит контакты с Пашиняном
Политика

Путин продолжит контакты с Пашиняном

2023/10/11, 18:28
Президент Азербайджана Алиев готов к нормализации отношений с Ереваном
Политика

Президент Азербайджана Алиев готов к нормализации отношений с Ереваном

2023/10/11, 18:25
Община уроженцев Западного Азербайджана в Казахстане обратилась к Матильде Богнер
Политика

Община уроженцев Западного Азербайджана в Казахстане обратилась к Матильде Богнер

2023/10/11, 18:20
У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым
Политика

У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым

2023/10/11, 18:19