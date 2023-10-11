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Баку осудил претензии главы МИД Франции

Баку осудил претензии главы МИД Франции

МИД Азербайджана осудил и отверг необоснованные обвинения главы МИД Франции Катрин Колонны, касающиеся ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые главой МИД Франции во время ее выступления в Сенате Франции 11 октября», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Колонна в среду заявила, что якобы Азербайджан запланировал и организовал исход армян из Карабаха.

«Данное заявление французского министра показывает, что Франция заинтересована в продолжении своей коварной политики в регионе», – указывает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В МИД заявили о недопустимости того, чтобы Франция, которая поддерживала все эти годы Армению, оккупировавшую азербайджанские территории, говорила о справедливости и международном праве.

В ведомстве назвали «примером лицемерия» тот факт, что Франция в течение 27 лет не предприняла никаких шагов для выполнения 4 резолюций Совбеза ООН, требовавших вывода армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, а теперь Париж выступает с призывом принять Совбезом ООН резолюцию против Азербайджана.

«Еще раз напоминаем французской стороне, что разговор с Азербайджаном на языке угроз и давления не принесет никаких результатов, подобные деструктивные действия должны быть немедленно прекращены. Все шаги против суверенитета и территориальной целостности нашей страны будут решительно пресекаться», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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