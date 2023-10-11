Бельгия направит в Украину €1,7 млрд налогов с замороженных российских активов (видео)

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Созданный фонд поддержки Украины на сумму 1,7 миллиарда евро финансируется от доходов с замороженных активов, однако сами активы останутся неприкосновенны.

«В Бельгии мы облагаем налогом доходы, получаемые на эти замороженные российские активы. В прошлом году нам было понятно, что налоги на доходы от этих активов должны на 100% пойти населению Украины», –заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Все средства планируют выделить на военные вопросы, гуманитарную помощь и пакеты европейской помощи Украине.

