Остин раскрыл сроки поставок F-16 Украине |
Баку осудил претензии главы МИД Франции |
СМИ: Начало полноценной наземной операции в Газе неизбежно (видео) |
Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении |
Ракеты, боеприпасы и многое другое. США предоставили Киеву военную помощь на $200 млн |
Еще один уроженец Азербайджана погиб, защищая Израиль |
Посольство Азербайджана предупредило сограждан в Израиле |
У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым |
Азербайджан проявляет интерес к газовому хабу в Турции, заявил Путин |
Главное Мир

Бельгия направит в Украину €1,7 млрд налогов с замороженных российских активов (видео)

Бельгия направит в Украину €1,7 млрд налогов с замороженных российских активов (видео)

Созданный фонд поддержки Украины на сумму 1,7 миллиарда евро финансируется от доходов с замороженных активов, однако сами активы останутся неприкосновенны.

«В Бельгии мы облагаем налогом доходы, получаемые на эти замороженные российские активы. В прошлом году нам было понятно, что налоги на доходы от этих активов должны на 100% пойти населению Украины», –заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Все средства планируют выделить на военные вопросы, гуманитарную помощь и пакеты европейской помощи Украине.

Теги:
Из этой рубрики
Американская помощь Украине имеет конец (видео)
Мир

Американская помощь Украине имеет конец (видео)

2023/10/11, 23:51
Израиль vs ХАМАС. День пятый (фото, видео)
Мир

Израиль vs ХАМАС. День пятый (фото, видео)

2023/10/11, 23:30
СМИ: Начало полноценной наземной операции в Газе неизбежно (видео)
Мир

СМИ: Начало полноценной наземной операции в Газе неизбежно (видео)

2023/10/11, 22:07
Бельгия направит в Украину €1,7 млрд налогов с замороженных российских активов (видео)
Мир

Бельгия направит в Украину €1,7 млрд налогов с замороженных российских активов (видео)

2023/10/11, 21:47
Число погибших в секторе Газа достигло 1100 (обновлено)
Мир

Число погибших в секторе Газа достигло 1100 (обновлено)

2023/10/11, 21:03
США не объявляли эвакуацию граждан из Ливана
Мир

США не объявляли эвакуацию граждан из Ливана

2023/10/11, 20:49
Число погибших при атаке ХАМАС израильтян достигло 1300 (обновлено)
Мир

Число погибших при атаке ХАМАС израильтян достигло 1300 (обновлено)

2023/10/11, 20:40
Клеверли вынужден был в Израиле укрыться в убежище (видео)
Мир

Клеверли вынужден был в Израиле укрыться в убежище (видео)

2023/10/11, 20:28
Тунберг оштрафовали
Мир

Тунберг оштрафовали

2023/10/11, 20:17