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Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении

Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении

Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении.

Об этом заявил в интервью французской радиостанции Radiofrance представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, Азербайджан хочет возобновить переговоры с Арменией для достижения мира.

«Конечно, если Армения нападет на нас, мы не будем сидеть сложа руки. Но я не верю, что это в интересах Армении. Нам необходимо вернуться на путь переговоров и воспользоваться стремлением Евросоюза продвинуть мирный процесс. Необходимо говорить о делимитации границ, линиях коммуникаций. Если Армения присоединится к нашим усилиям по установлению мира и стабильности, мы полностью готовы внести свой вклад. Шарль Мишель проделал хорошую работу на посту президента Европейского совета, содействуя возобновлению переговоров. Мы вновь готовы к переговорам с Евросоюзом в трехстороннем формате», – отметил он.

Амирбеков добавил, что Азербайджан еще раз подтвердит обязательство безоговорочно уважать территориальную целостность стран мирного соглашения.

«Мы положим конец этой враждебности, которая продолжается уже почти тридцать лет. Заявления Армении о том, что Азербайджан готовится к новой войне, совершенно безосновательны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира», – сказал он.

Амирбеков отметил, что через день после окончания локальных антитеррористических мероприятий начался диалог между центральной властью Азербайджана и представителями армянской общины. «За десять дней мы провели три встречи. Мы попытались представить наш взгляд на их социальные, экономические, политические, гуманитарные и религиозные права. Это ясно показывает, что правительство Азербайджана не имеет намерения лишать этих людей их прав. Однако, чтобы жить мирно с азербайджанцами, они должны знать, что власть принадлежит Азербайджану. Они должны признать суверенитет нашей страны», – заявил Э.Амирбеков.

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