Омбудсмен Алиева проинформировала главу ICMPD о проводимой Арменией политике оккупации

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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана осуществляет комплексную и эффективную деятельность по защите и мониторингу прав мигрантов и придает особое значение международному партнерству в этой области. Делегация во главе с омбудсменом Сабиной Алиевой 10-11 октября по приглашению Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) посетила Вену для участия в 8-й Венской конференции по миграции.

Об этом говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

Было отмечено, что конференция нацелена на объединение на одной площадке принимающих решения и высокопоставленных лиц по вопросам управления миграцией в Европе, Африке и Азии, проведение глобальных дискуссий по вопросам миграции и обмена мнениями о положительном опыте международных организаций, неправительственных организаций, медиа и представителей частного сектора, работающих в сфере регионального и глобального перемещения, возвращения, реинтеграции и других соответствующих областях, а также определение путей решения этих проблем.

Выступая со вступительной речью, генеральный директор ICMPD Михаэль Шпинделеггер подчеркнул необходимость коммуникации, сотрудничества государств, реализации совместных проектов и программ для успешной реализации миграционной политики, обеспечения прав мигрантов, улучшения их благосостояния и эффективной интеграции в общество. Доведя до внимания участников цели и задачи центра, М.Шпинделеггер подчеркнул, что Венская конференция по миграции, будучи международной платформой, способствующей дальнейшему расширению сотрудничества в сфере миграции посредством проведения инклюзивных обсуждений и личных встреч, является одним из важнейших международных мероприятий в этой сфере. Глава ICMPD отметил необходимость взаимного уважения и партнерства в сфере миграционной политики.

На мероприятии выступили федеральный министр Австрии по делам женщин, семьи, интеграции и медиа Сюзанна Рааб, начальник Главного управления миграции Министерства внутренних дел Турции Атилла Торос и его заместитель Хусейн Кёк, специальный посланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по ситуации в центральном районе Средиземного моря Винсент Кошетель, министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис, министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард, глава Агентства Европейского Союза по контролю границ Frontex Йонас Гримхеден и другие.

В ходе состоявшейся в рамках конференции двусторонней встречи с генеральным директором ICMPD М.Шпинделеггером омбудсмен Сабина Алиева проинформировала о деятельности руководимой ею структуры в сфере эффективного обеспечения и защиты прав и свобод человека, восстановления нарушенных прав, расширения полномочий омбудсмена в результате изменений, внесенных в Конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджана».

Было отмечено, что омбудсмен Азербайджана придает особое значение международному сотрудничеству в сфере прав человека, является членом национальных правозащитных институтов, международных и региональных организаций омбудсменов.

Также предоставлена информация об опыте страны в защите прав мигрантов, подчеркнуто, что посещения мест содержания мигрантов осуществляются в рамках мандата Национального превентивного механизма омбудсмена. Омбудсмен отметила, что в результате проводимой Арменией на протяжении почти 30 лет политики оккупации и этнической чистки против Азербайджана около миллиона наших соотечественников проживают в нашей стране в качестве беженцев и вынужденных переселенцев и что обеспечение их права на образование, социально-экономических и других прав всегда находится в центре внимания.

Отметив важность расширения международного партнерства в этой сфере, омбудсмен подчеркнула, что продолжающееся сотрудничество с ICMPD послужит повышению эффективности деятельности в сфере миграции, будет способствовать внедрению новых подходов к защите прав граждан, уделяя особое внимание к уязвимым группам населения.