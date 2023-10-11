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Главное Мир

Тунберг оштрафовали

Тунберг оштрафовали

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приговорена к штрафу за неповиновение полиции во время климатической акции в нефтяном порту в июле. Она осуждена за подобное нарушение закона во второй раз, сообщает окружной суд Мальмё.

«Окружной суд сегодня вынес приговор по делу о неповиновении правоохранительным органам. 20-летняя женщина приговорена к уплате 90 ежедневных штрафов в размере 50 крон ($4,6)», – поясняется в решении суда.

Тунберг не признала себя виновной. «Она считает, что действовала в чрезвычайной ситуации, и объясняет свою позицию тем, что мировой климатический кризис – это такая чрезвычайная ситуация, на которую должны распространяться чрезвычайные правила уголовного кодекса», – отметил суд, который полагает, что защита климата «не означает, что ее (активистки) действия могут остаться безнаказанными».

Поскольку преступление было совершено в тот же день и сразу после того, как 24 июля Тунберг была осуждена за аналогичное правонарушение, суммы выплат выше, чем в прошлый раз. В июле суд обязал активистку выплатить в общей сложности 1 500 шведских крон (около $144).

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