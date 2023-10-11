Президент Азербайджана Алиев коснулся минной проблематики

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С 2020 по начало 2023 года, когда Азербайджан не контролировал границу в районе Лачин, туда были завезены огромные боеприпасы, количество которых исчислялось миллионами, что и выявилось совершенно недавно. Были привезены мины, была дополнительно заминирована территория. Все это вело к тому, что азербайджанцы продолжали погибать на своей земле.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 11 октября. Его слова приводит «Азертадж».

Говоря о минной проблеме, глава государства отметил: «После окончания Второй Карабахской войны у нас 315 погибших и тяжело покалеченных военных и гражданских, и, к сожалению, их количество растет каждую неделю».