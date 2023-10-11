Президент Азербайджана Алиев готов к нормализации отношений с Ереваном

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Что касается нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мы готовы идти на это. Мы готовы продолжать работать над мирным договором.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 11 октября. Информацию приводит «Азертадж».

Глава государства отметил: «В случае если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде – не к Азербайджану, а к правде и к международному праву».