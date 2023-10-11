Президент: Посредничество в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не должно носить характер PR-акции

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Сейчас некоторые страны и международные организации пытаются оказывать посреднические услуги в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Я недавно говорил, что, если эта политика не носит односторонний характер и не предвзята, мы воспринимаем эти попытки.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 11 октября. Информацию приводит «Азертадж».

«Но, когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны – попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны. Это первое. И второе. Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер PR-акции, а должно на самом деле быть нацелено на результат», – отметил глава государства.