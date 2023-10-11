Британский журналист призвал поддержать инициативу Азербайджана по разминированию

Необходимо поддержать важную инициативу Азербайджана по разминированию освобожденных от оккупации территорий.
Об этом заявил британский журналист, активист гражданского общества Нил Ватсон (Neil Watson), слова которого приводит «Репорт».
«Нет сомнений в том, что наземные мины представляют собой одну из главных угроз человечеству. Они представляют опасность, так как остаются в земле на многие десятилетия после окончания конфликтов и подписания мирных соглашений, уносят жизни людей всех возрастов и полов. Ситуация особенно сложна в Азербайджане, который после 30 лет освободил 20% своей территории от контроля со стороны армянских террористов. Здесь установлены тысячи мин. Прежде чем приступить к процессу восстановления и возвращения людей домой, необходимо очистить территории от минного загрязнения. Поэтому я призываю вас поддержать эту важную инициативу и желаю ей больших успехов», – сказал он.
Отметим, что ряд зарубежных неправительственных организаций (НПО), активисты гражданского общества собирают подписи под петицией «Глобальная инициатива за мир без мин».
Петиция была размещена на международной платформе JotForm в рамках международной кампании «Мир за мир на Кавказе» (World For Peace in Caucasus).