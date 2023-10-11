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Британец призвал Армению поделиться с Азербайджаном картами минных полей

Британец призвал Армению поделиться с Азербайджаном картами минных полей

Передача Арменией карт минных полей в Карабахе Азербайджану внесет ценный вклад в установление мира и согласия на Южном Кавказе.

Об этом заявил британский общественный деятель Патрик Уолш (Patric Walsh), которого цитирует «Репорт».

«Наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы отличаются от любого другого вооружения тем, что их опасность сохраняется и после окончания конфликта. Минный террор не только угрожает жизни людей, но и наносит им психологические травмы. Люди вынуждены жить в постоянном страхе, что они или же их дети могут стать жертвами минного террора. Призываю Армению поделиться с Азербайджаном картами минных полей в Карабахском регионе страны и сотрудничать в общих интересах безопасного и мирного сосуществования всех народов региона. Это стало бы ценным вкладом в установление мира и согласия во всем Южном Кавказском регионе», – сказал он.

Отметим, что ряд зарубежных неправительственных организаций (НПО), активисты гражданского общества собирают подписи под петицией «Глобальная инициатива за мир без мин».

Петиция была размещена на международной платформе JotForm в рамках международной кампании «Мир за мир на Кавказе» (World For Peace in Caucasus).

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