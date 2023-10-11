Мусульманского правозащитника не пустили в Польшу за критику Франции

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Власти Франции сорвали участие в организованной ОБСЕ конференции в Варшаве известного правозащитника Мухаммада Раббани.

Как сообщают СМИ, в частности, телеканал CBC, возглавляемая Раббани организация CAGE занимается мониторингом исламофобии и связанных с ней инцидентах во многих странах, в том числе во Франции.

Именно об исламофобии во Франции Раббани собирался рассказать на конференции, однако в Польше его остановили. Как заявил журналистам сам Раббани, он уверен, что за его недопуском на конференцию стоят власти Пятой республики.

По словам Раббани, организаторы конференции проинформированы об инциденте:

«У организаторов есть мандат, обязательство обеспечивать участие гражданского общества в подобных конференциях. Они сказали, что серьёзно воспринимают эту новость (о запрете на въезд для Раббани — Ред.) и постараются отреагировать на эту ситуацию. Происшедшее означает, что одна из стран-участниц вмешивается в работу организации по правам человека и препятствует ей принимать участие в мероприятии».

Судя по всему, во Франции не только принцип «Свобода, равенство, братство», но и официально декларируемые приоритеты прав человека и поддержка гражданского общества слишком зависят от конфессиональных приоритетов.