Лев Спивак: Нужно уничтожить как можно больше инфраструктуры сектора Газа

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Пока что ЦАХАЛ бомбит сектор Газа с самолетов по целям, где находятся объекты ХАМАС – завод, телестудия, радио. Сектор Газа обесточен, обезвожен, он в плотном кольце блокады. Мирное население заранее предупредили о том, что будет бомбардировка, и дали время на сборы, а Египет помог им перебраться. Об этом в интервью Minval.az заявил президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак, комментируя вопрос о военной операции ЦАХАЛ против ХАМАС и «Хезболлы».

Напомним, что 7 октября 2023 года на праздник Симхат Тора палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль из сектора Газа, прорвав барьер безопасности и проникнув через пограничные переходы в близлежащие израильские населённые пункты и военные объекты. В результате военных действий потери с израильской стороны на сегодняшний день составили более 1 200 человек, а с палестинской – около 1000 человек.

– Пока что только ЦАХАЛ бомбит в секторе Газа объекты ХАМАС – завод, телестудию, радио. По нашему ТВ в режиме нон-стоп транслируются новости, постоянно сообщается о зачистке наших территорий. Много печальных новостей о массированных ракетных обстрелах израильских городов и поселений со стороны ХАМАС, о сотнях погибших… Но самая страшная новость всех этих дней – это обнаружение 260 тел молодых участников ежегодного мирного фестиваля природы, проходившего недалеко от границы с сектором Газа. Часть молодежи была расстреляна, а часть захвачена в плен, изувечена пытками.

– Не так давно появилась информация о том, что при бомбежке израильского Ашдота погибло много выходцев из Азербайджана.

– Да, такая новость была, и это правда. Но пока что официально мне известно только два имени погибших, а страшные цифры растут, к сожалению. Понимаете, здесь так заведено, представители соответствующей госструктуры должны прийти к семье, и только после этого визита разрешается публикация имен. На сегодняшний день по Израилю 1200 погибших, но официально опубликовано чуть более 200 имен.

– Как вы считаете, надолго ли затянется операция ЦАХАЛ «Железные мечи»?

– Это будет долгая война. Обычно операции всегда прерывались из-за давления мирового сообщества. На сей раз боевики настолько перешли границы человеческого понимания, что весь мир нас однозначно поддержал, и США, и Европа. Правда, Германия и Франция немного пожурили Израиль, но все-таки поддержали, потому что все прекрасно понимают, что нет других вариантов. Израиль пойдет до победного конца, нужно уничтожить как можно больше инфраструктуры сектора Газа. Хоть наше руководство и заявляет, что ХАМАС должен быть уничтожен полностью, это невозможно. Я не верю, что это выполнимая задача, поскольку руководство ХАМАС находится в Ливане, а не в Газе.

– В течение нескольких дней публиковались новости о том, что ЦАХАЛ ликвидировал нескольких главарей ХАМАС, в том числе и «министра экономики».

– Да, но это не высшее политическое руководство, а приближенные к ним. Кстати, даже в мирное время руководство в Газе никогда не находилось.

– В самом начале операции у Израиля с Ливаном была определенная договоренность, но «Хезболла» ее не соблюла, к сожалению. Сейчас Израиль атаковал Ливан. Может ли случиться так, что правительство Ливана, дабы прекратить огонь по своей территории, предложит передать главарей ХАМАС Израилю?

– Давайте разделим ситуацию. Ливан – государство, в котором есть и парламент, и президент, и кабмин и так далее. Тем временем внутри этого государства образовалась военизированная организация «Хезболла» во главе с Хасаном Насраллой. И правительство Ливана целиком и полностью им подчиняется. И в парламенте страны представителей «Хезболлы» – большинство. Внешне это выглядит вполне пристойно: есть парламент, есть премьер-министр. Но на самом деле как Насралла решит, так и будет. Но как он решит в данной ситуации – трудно сказать. У нас 24 часа в сутки выступают эксперты, рассматривают ситуацию. Насралла может промолчать, сохраняя тишину, но это отразится на его авторитете, и его иранские спонсоры могут урезать финансирование. Он может дать для вида ничего не значащий ответ и успокоиться, а может под шумок сделать мощный ход и серьезно ударить, так как «Хезболла» намного сильнее ХАМАС.

Сегодня было несколько вариантов прорыва границы на севере со стороны Ливана, Израиль срочно эвакуировал жителей с приграничных районов и ввел туда ЦАХАЛ, чтобы на территории Ливана разгромить пару группировок при помощи авиации и ракетных установок. Идут перестрелки, но вялотекущие. Понимаете, в любой другой стране за одну ракету, пущенную с соседней территории, стране-противнику объявляют войну и вводят войска. Но мы этого делать не хотим.

– Азербайджан поддержал Израиль, в социальных сетях масштабно распространялись видео с гражданами нашей страны, несущими цветы к посольству Израиля в Азербайджане. А на бакинских башнях Флейм-Тауэрс демонстрировалась масштабная инсталляция израильского флага.

– Азербайджан поддержал Израиль на все уровнях, и это очень приятно. Я получаю огромное количество писем и звонков из Азербайджана, и каждый месседж с поддержкой, каждый звонок, каждое доброе слово – это все очень важно сейчас для израильтян. Взаимная поддержка – очень важный политический компонент в отношениях между странами. Хочу поблагодарить братский Азербайджан от имени народа Израиля.

Яна Мадатова