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Алиев: Премьер Армении 6 часов летит в Гранаду, а в Бишкек прилететь не может

Алиев: Премьер Армении 6 часов летит в Гранаду, а в Бишкек прилететь не может

Когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязные инсинуации, провокации и ложь, с одной стороны, а с другой стороны, попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает Азертадж.

«Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер PR-акции, а должно на самом деле быть нацелено на результат», – отметил президент.

По его словам, 12 октября, через день, по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке.

«Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. И, естественно, история отношений между нашими странами она, естественно, предполагает посредничество российской стороны. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности.

Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить. Это всё все видят, но это надо говорить и исходить из этого. Завершая свои комментарии, хотел бы еще сказать, что касается нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мы готовы идти на это.

Мы готовы продолжать работать над мирным договором», – сказал президент.

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