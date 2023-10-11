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Ильхам Алиев посмеялся над заявлением Макрона

Ильхам Алиев посмеялся над заявлением Макрона

Говоря о Франции, хотел бы также отметить деструктивную и провокационную роль руководства этой страны в весь период с 2020 года и продолжающуюся сейчас.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает Азертадж.

«Многочисленные обвинения, безосновательные угрозы и шантаж в адрес Азербайджана никакого эффекта не возымели. Недавнее заявление президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех. Поскольку Азербайджан международное право не нарушал. Мы воевали на своей территории, мы подавили сепаратизм, мы соблюдали все гуманитарные нормы, все Женевские конвенции. А международное право на протяжении 30 лет нарушала протеже Франции, и сегодня главный союзник – Армения, оккупировав территорию другого государства. И как говорится, надо видеть в свою глазу бревно, прежде чем соломинку в глазу чужого человека. Полтора миллиона алжирцев были уничтожены французским режимом, только потому что они были алжирцами и были мусульманами. Это геноцид. Не говоря уже о кровавых преступлениях Франции в Африке, в других частях Африки и по миру. И то, что сегодня Франция сохраняет еще колонии – это уму непостижимо. Азербайджан как председатель Движения неприсоединения неоднократно и я лично на саммитах Движения неприсоединения поднимал этот вопрос. И это страна, которая имеет кровавое колониальное прошлое, от которого даже сегодня некоторые страны Африки как бы ни пытались не могут избавиться, она нас обвиняет в нарушении международного права. Это абсурд», – сказал Ильхам Алиев.

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