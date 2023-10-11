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«Nar» принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН

«Nar» принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» в рамках Глобального договора ООН

Придерживаясь принципов корпоративной социальной ответственности и являясь членом Глобального договора ООН, «Nar» принял участие в мероприятии «Uniting Business Europe 2023» (UBE).

Мероприятие UBE 2023, организованное Глобальным договором ООН и Грузинской сетью Глобального договора ООН, объединило заинтересованные стороны для оценки прогресса, выявления проблем и продвижения действий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), изложенных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям «Nar», подчеркнул приверженность «Nar»  принципам Соглашения: «Nar гордится тем, что является частью Uniting Business Europe 2023, которая способствует глобальным усилиям по достижению ЦУР. Как телекоммуникационная компания, которая полностью осознает свою ответственность в этом направлении, мы активно интегрируем эти цели в наши бизнес-стратегии и практики».

На данный момент «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» уже 4 года является ведущим мобильным оператором страны по индексу лояльности клиентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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