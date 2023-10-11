Песков высказался о дальнейшей судьбе миротворцев РФ в Карабахе

Москва будет обсуждать дальнейшую судьбу российских миротворцев в Карабахе с Баку, но продолжит и контакты с Ереваном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас действительно они [миротворцы РФ] де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном», – констатировал представитель Кремля.

«Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», – указал Песков. При этом он добавил, что, «конечно же, РФ продолжит контакты и с армянскими друзьями».

Представитель Кремля уточнил, что вопрос о возможности передислокации российского миротворческого контингента не обсуждался во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Пашиняном.