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МИД назвал имена погибших в Израиле азербайджанцев (обновлено)

МИД назвал имена погибших в Израиле азербайджанцев (обновлено)

Стали известны имена уроженцев Азербайджана, погибших в результате атак ХАМАС в Израиле.

Один погибших – Элькин Назаров имел двойное гражданство. Вчера он был похоронен в Кирьят-Яме.

Трое других – Шамиль Аббасов, Эмин Ахундов и Роман Гандель были гражданами Израиля.

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10:59 В результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль погиб 1 гражданин Азербайджана.

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он сообщил, что среди погибших трое человек еврейского происхождения, переехавших из Азербайджана в Израиль.

По словам А.Гаджизаде, посольство Азербайджана в Израиле продолжает свою работу, соблюдая правила безопасности.

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