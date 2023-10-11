В Госдепе ответили Лаврову

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Единственная цель США в отношениях между Баку и Ереваном состоит в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, комментируя статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Миллер подчеркнул, что единственной целью правительства США в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Он также отметил, что США заинтересованы в обеспечении гуманитарных потребностей и прав жителей Карабаха.

Ранее глава российского МИД выступил со статьей «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности», в которой подчеркнул, что Российский миротворческий контингент в Карабахе готов способствовать налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе, в то время как США и ЕС сеют нестабильность.