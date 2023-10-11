Армения не учится на своих ошибках

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В Армении стартуют многонациональные учения спасателей HOPE FSX 2023. В числе прочего, как сообщил в социальной сети Х посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи, Франция направила в Армению для участия в них 56 военнослужащих гражданской обороны, 2 самолета типа Dash, 8 тонн оборудования и 2 собак-спасателей. В Армении эти учения вообще и участие в них Франции в частности вызвали очередной всплеск бурной радости: Париж направляет в Армению своих военнослужащих!

Другой вопрос, что две собаки и 56 спасателей – это совсем не то, чего ждали и ждут от Парижа в Ереване. Армянские ожидания весьма откровенно обрисовал депутат парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Армен Хачатрян.

По его словам, Армения планирует обсудить с Францией вопрос приобретения систем ПВО, а также подготовки армянских военных в военных учебных заведениях Франции: «Противовоздушная оборона – одна из самых слабых сторон Армении. Нам нужно новое качество. И мы должны учитывать лучшие примеры в мире, а также наши особенности – то, что мы маленькая страна, у нас нет даже стратегической глубины», – заявил депутат. После чего уныло признал: Армения оружие от Франции пока что не получила.

Честно говоря, труднопредставимо, чтобы армянские «обер-зинворы» обучались в военных учебных заведениях Франции. Армия Армении построена по российскому образцу. И пока действуют совместные группировки сухопутных сил и сил ПВО, переход армянской армии на натовские рельсы – это слишком уж оторванные от реальности мечты.

Столь же фантастичный и планы закупки у Франции зенитных комплексов. С ПВО у Армении действительно проблемы. Во время 44-дневной войны «Харопы» и «Байрактары» разносили с воздуха армянскую боевую технику, включая и комплексы ПВО (!). Многие помнят, как Никол Пашинян собрал в Герусе совещание мэров приграничных городов, разъяснял им, что надо создавать отряды самообороны, но в разгар совещания заработала ПВО, пошли слухи, что над городом заметили азербайджанский беспилотник, и премьер, ничего не объясняя, бросился наутёк, шлёпнулся, охрана подняла с пола мокрый от страха «объект номер один» и в неходячем состоянии закинула в машину…

Воздержимся от ироничных вопросов, подмочил бы свой имидж Никол Воваевич, будь на дежурстве в Герусе зенитные комплексы не российского, а французского производства. Просто ни один комплекс ПВО не решает всех задач. ПВО – это всегда эшелонированная оборона, разные установки для разных высот и разных угроз, воздушное прикрытие стратегических объектов, и все это должно быть увязано в единую систему. В переводе: пара французских комплексов «решат проблему» в той же степени, что и заплатки из дорогой французской ткани на ветхом пальто.

И самое главное, несмотря на все свои как бы прозападные театральные эффекты, Пашинян не торопится распускать совместную с Россией группировку сил ПВО. Как Армения собирается встраивать в единую с Россией систему французские комплексы? Далее, ПВО – это коды опознавания «свой-чужой». Еревану позволят поделиться ими с Францией?

Но даже теоретические разговоры о поставках французского оружия Армении до подписания полноценного мирного договора вызывают вполне понятную реакцию в Баку. Пока в результате своего флирта с Пашиняном Франция вылетела из числа посредников. И вряд ли продолжение «обнимашек» останется без последствий.

Однако главная опасность – для самой Армении. «Французские ожидания» вполне могут толкнуть Ереван на очередную военно-политическую авантюру. Но в реальности Париж, который пока что не проявил ни решимости, ни способности отстоять свои позиции в той же Африке, вряд ли станет спасать «сестричку».

Погрозить пальчиком Баку, выразить сочувствие, отправить гуманитарную помощь – это да. Но не больше. А реальный расклад сил не обещает Армении в случае новой авантюры ничего хорошего.

Так что ещё не поставленное оружие может ударить не только по интересам Франции в Азербайджане, но и нанести катастрофический ущерб самой Армении.

Нурани, обозреватель