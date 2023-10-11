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Джейхун Байрамов: Армении предстоит сделать выбор

Джейхун Байрамов: Армении предстоит сделать выбор

Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, опубликованной в официальной прессе.

«Осуществляемая в рамках международного права внешняя политика президента Ильхама Алиева, основанная на национальных интересах, всегда содержала в себе принципы справедливости и гуманизма. Проявляя стратегическое терпение, Азербайджан на протяжении десятилетий вел переговоры о прекращении оккупации своей территории, выполнении решений международных организаций, обеспечении международного права», – говорится в статье.

Байрамов отмечает, что теперь Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям: «Конечно, роль международного сообщества в этом вопросе также имеет значение. Крайне важно не поддерживать реваншистские попытки Армении».

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