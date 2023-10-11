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Румыния поддержит Украину в борьбе с Россией

Румыния поддержит Украину в борьбе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщил Йоханнис на совместной с Зеленским пресс-конференции в Бухаресте.

«Мы стремимся к двусторонним отношениям, основанным на взаимном доверии и общих ценностях, с видением на долгий срок. Сегодня мы решили вместе начать конкретно процесс поднятия отношений до уровня стратегического партнерства», – сказал он.

Йоханнис отметил, что сейчас Румыния сосредотачивается на помощи Украине в победе в войне, развязанной Россией.

«Я заверил сегодня президента Зеленского в том, что Румыния и ее народ с полной решимостью будет многосторонне и содержательно поддерживать Украину и ее народ, в том числе помощью военного характера, столько времени, сколько будет необходимо до победы над Россией, до освобождения всей украинской территории, привлечения к ответственности всех виновных в совершении преступлений и после – в процессе восстановления Украины», – заявил Йоханнис.

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