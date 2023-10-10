Путин и Эрдоган коснулись ситуации на Ближнем Востоке

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Глава государства Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность эскалацией палестино-израильского конфликта и катастрофическим числом его жертв. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения. Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса», — сказано в сообщении.

В частности, стороны высказали обеспокоенность конфликтом и ростом числа его жертв среди гражданского населения. По мнению мировых лидеров, Израиль и Палестина должны немедленно прекратить огонь и возобновить переговорный процесс. Россия и Турция, в свою очередь, готовы оказать содействие в решении палестино-израильского конфликта.

Вместе с этим Путин и Эрдоган считают, что долгосрочное урегулирование израильско-палестинского конфликта возможно при создании независимого палестинского государства.

«Долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме», — указано в сообщении.

Кроме этого главы государств обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных областях и оговорились о продолжении контактов.