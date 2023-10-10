Сирия обстреляла Израиль и получила в ответ артиллерийский удар |
США выступили за прочный мир и стабильность на Южном Кавказе |
Пашинян готов открыть региональные коммуникации без обеспечения безопасности Россией |
США предоставят Украине боеприпасы для HIMARS и вооружение для ПВО |
ЦАХАЛ столкнется с иранскими противотанковыми ракетами |
Усубов обсудил с Патрушевым вопросы региональной безопасности |
Президент Алиев обсудил с Патрушевым глобальные и региональные вопросы |
Эрдоган: Что делает американский авианосец в Израиле? |
Чернышевский: Из мусульманских стран лишь Азербайджан решительно осудил этот теракт |
Главное Политика

Путин и Эрдоган коснулись ситуации на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган коснулись ситуации на Ближнем Востоке

Глава государства Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность эскалацией палестино-израильского конфликта и катастрофическим числом его жертв. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения. Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса», — сказано в сообщении.

В частности, стороны высказали обеспокоенность конфликтом и ростом числа его жертв среди гражданского населения. По мнению мировых лидеров, Израиль и Палестина должны немедленно прекратить огонь и возобновить переговорный процесс. Россия и Турция, в свою очередь, готовы оказать содействие в решении палестино-израильского конфликта.

Вместе с этим Путин и Эрдоган считают, что долгосрочное урегулирование израильско-палестинского конфликта возможно при создании независимого палестинского государства.

«Долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме», — указано в сообщении.

Кроме этого главы государств обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных областях и оговорились о продолжении контактов.

Теги:
Из этой рубрики
Путин и Эрдоган коснулись ситуации на Ближнем Востоке
Политика

Путин и Эрдоган коснулись ситуации на Ближнем Востоке

2023/10/10, 23:56
США выступили за прочный мир и стабильность на Южном Кавказе
Политика

США выступили за прочный мир и стабильность на Южном Кавказе

2023/10/10, 23:47
Байден отправит Блинкена в Израиль
Политика

Байден отправит Блинкена в Израиль

2023/10/10, 23:41
Доклад Сеидова лег в основу проекта резолюции ПАСЕ
Политика

Доклад Сеидова лег в основу проекта резолюции ПАСЕ

2023/10/10, 23:06
Главы МИД России и Ирана поддержали работу в формате «3+3» по Южному Кавказу
Политика

Главы МИД России и Ирана поддержали работу в формате «3+3» по Южному Кавказу

2023/10/10, 22:41
Усубов обсудил с Патрушевым вопросы региональной безопасности
Политика

Усубов обсудил с Патрушевым вопросы региональной безопасности

2023/10/10, 21:54
Президент Алиев обсудил с Патрушевым глобальные и региональные вопросы
Политика

Президент Алиев обсудил с Патрушевым глобальные и региональные вопросы

2023/10/10, 21:26
Эрдоган: Что делает американский авианосец в Израиле?
Политика

Эрдоган: Что делает американский авианосец в Израиле?

2023/10/10, 20:56
Пашинян заявил о готовности к переговорам в формате «3+3»
Политика

Пашинян заявил о готовности к переговорам в формате «3+3»

2023/10/10, 19:07