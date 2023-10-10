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Пашинян готов открыть региональные коммуникации без обеспечения безопасности Россией

Пашинян готов открыть региональные коммуникации без обеспечения безопасности Россией

Республика Армения готова разблокировать региональные коммуникации. Что это означает? Например, готовы ли мы открыть дороги для Турции и Азербайджана? Да, готовы, на основании суверенитета.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Нам говорят, что в Трехстороннем заявлении написано, что безопасность должна обеспечивать Россия, но мы говорим, что это не соответствует действительности. Это публичный документ. Давайте откроем документ и прочтем, там нет такого пункта», – рассказал армянский лидер.

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