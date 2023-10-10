Пашинян готов открыть региональные коммуникации без обеспечения безопасности Россией

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Республика Армения готова разблокировать региональные коммуникации. Что это означает? Например, готовы ли мы открыть дороги для Турции и Азербайджана? Да, готовы, на основании суверенитета.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Нам говорят, что в Трехстороннем заявлении написано, что безопасность должна обеспечивать Россия, но мы говорим, что это не соответствует действительности. Это публичный документ. Давайте откроем документ и прочтем, там нет такого пункта», – рассказал армянский лидер.