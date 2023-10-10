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Еще один американский авианосец может взять курс на Израиль

Еще один американский авианосец может взять курс на Израиль

Американские власти рассматривают возможность отправки в Израиль второго атомного авианосца Dwight D. Eisenhower («Дуайт Д. Эйзенхауэр»). Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным издания, в случае принятия решения об отправки авианосца, он и сопровождающие его корабли будут у берегов Израиля примерно через две недели. Тем временем авианосец «Джеральд Р. Форд» и сопровождающие его корабли вот-вот достигнут Ближнего Востока.

Авианосец Дуайт Д. Эйзенхауэр назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Это второй корабль в серии «Нимиц». Способен перевозить 90 самолётов и вертолётов.

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