Содержание угарного газа в столичном воздухе превышает норму

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В течение дня показатели качества воздуха в Баку превышают норму в 1,3 раза по угарному газу, а в городе Сумгайыт – в 1,1 раза по оксиду азота.

Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно посредством автоматической станции непрерывной работы по качеству воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт, Гянджа.

Причина, по которой содержание угарного газа и оксида азота выше нормы, связана с интенсивностью транспортного движения, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.