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Главное Экономика

Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос

Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос

Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос.

Об этом в интервью AzTv сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, за прошедший период 2023 года Центробанк выкупил на рынке 566 миллионов долларов, проведя покупательно-ориентированную интервенцию для поддержания стабильного обменного курса. Из этой суммы 444 миллиона долларов пришлись на один только сентябрь.

«Доверие населения к манату растет. Поскольку цены на энергоносители высоки, наши валютные доходы растут. Реализация ненефтяного экспортного потенциала обеспечивает приток иностранной валюты в страну. Таким образом, мы видим, что предложение довольно сильно превышает спрос», – добавил Т.Кязымов.

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Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос
Экономика

Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос

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