Захарова: Деятельность российских миротворцев в Карабахе будет адаптирована

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Ситуация в Нагорном Карабахе за последний год кардинально изменилась, деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ситуация в Карабахе за последний год кардинально изменилась, в октябре 2022 года премьер-министр Армении [Никол Пашинян] на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года. Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19–20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована», — сказала она на брифинге.