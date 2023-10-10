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Ильхам Алиев: Программа «Великого возвращения» входит в число национальных приоритетов

Ильхам Алиев: Программа «Великого возвращения» входит в число национальных приоритетов

Программа «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории входит в число наших национальных приоритетов. В рамках успешно реализуемой программы на сегодняшний день обеспечено возвращение переселенцев в города Лачин, Физули, села Агалы, Забух и Талыш. В предстоящие 3 года планируется вернуть в родные края до 100 тысяч переселенцев. Реализуемые проекты создают благоприятные условия для возрождения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, устойчивого расселения населения, а также превращения этих территорий в высокоразвитый регион.

Об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше, сообщает «Азертадж».

Выразив признательность братским Узбекистану и Казахстану за уже построенную школу и строящийся творческий центр в городе Физули, глава государства отметил, что оценил это как еще одно наглядное проявление братства, солидарности и дружбы между нашими странами.

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