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Песков: Заявления о попытках РФ развязать войну на Ближнем Востоке безосновательны

Песков: Заявления о попытках РФ развязать войну на Ближнем Востоке безосновательны

Заявления о попытках России развязать войну на Ближнем Востоке являются безосновательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они совершенно не имеют под собой никаких оснований», – сказал Песков во вторник журналистам, комментируя соответствующие обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что палестино-израильский конфликт имеет глубокие корни. «Многие знают предысторию, но она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами», – добавил представитель Кремля.

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