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Азербайджан и Индия после пятилетнего перерыва проведут заседание межправкомиссии

Азербайджан и Индия после пятилетнего перерыва проведут заседание межправкомиссии

25-26 октября в Баку состоится 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-технологическому сотрудничеству между Азербайджаном и Индией.

Министерство экологии и природных ресурсов ведет соответствующую подготовительную работу, передает Report.

Отметим, что 5-е заседание Межправительственной комиссии прошло в октябре 2018 года в Нью-Дели. По его итогам между Азербайджаном и Индией был подписан протокол и программа культурного обмена на 2019-2023 годы.

Сопредседателем Межправкомиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

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