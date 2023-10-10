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Боррель в разговоре с Абдоллахияном осудил нападение ХАМАС на Израиль

Боррель в разговоре с Абдоллахияном осудил нападение ХАМАС на Израиль

Состоялся телефонный разговор между Верховным представителем Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом Боррель сообщил в своем аккаунте «Х».

«Вчера ночью во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Амиром Абдоллахияном я подтвердил самое решительное осуждение жестоких нападений ХАМАС на Израиль и выразил глубокое сожаление по поводу гибели людей. Ничто не может оправдать такие гнусные теракты и их поддержку», – отметил Боррель.

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