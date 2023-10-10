В Азербайджане иранский шпион приговорен к 12 годам тюрьмы

Продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в шпионаже гражданина Исламской Республики Иран Астана Бабека Сулеймана.
На заседании под председательством судьи Шалалы Гасановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил прокурор, передает АПА.
Он потребовал приговорить обвиняемого к 14 годам лишения свободы.
Решением суда Астана Бабек Сулейман был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Отметим, что Астана Бабек Сулейман был задержан сотрудниками Службы госбезопасности 27 мая.
Ему было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) УК.
48-летний Астан Бабек родом из Тебриза, азербайджанец, женат, имеет 4 детей, по профессии врач и юрист.