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МВФ: Рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг составит 2,5% в год

МВФ: Рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг составит 2,5% в год

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 2,5%.

Такой прогноз указан в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, передает «Интерфакс-Азербайджан»

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в апреле МВФ рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозировал на уровне 3%.

На 2024 год фонд рост ВВП Азербайджана прогнозирует на 2,5% (апрельский прогноз – 2,6%), на 2028 год – 2,5% (апрельский прогноз – 2,6%).

По прогнозам фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году замедлится до 10,3% (апрельский прогноз – 11,3%) с 13,9% в 2022 году, в 2024г – до 5,6% (апрельский прогноз – 8%), в 2028 году – до 4% (соответствует апрельскому прогнозу).

МВФ профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 16,3% ВВП (в 2022г – 29,8% ВВП), на 2024 год – 15,7% ВВП. На 2028 год профицит счета прогнозируется фондом в 7% ВВП.

Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2023 год прогнозирует на уровне 1,9%, на 2024г – 2,4%.

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