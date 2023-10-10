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США, Германия, Италия, Британия и Франция дали Израилю добро на уничтожение ХАМАС через сухопутную операцию

США, Германия, Италия, Британия и Франция дали Израилю добро на уничтожение ХАМАС через сухопутную операцию

Белый дом опубликовал совместное заявление Франции, Германии, Италии, Британии и США касательно вторжения ХАМАС в Израиль.

Лидеры этих ведущих западных стран пообещали скоординированную поддержку Израилю и осудили ХАМАС.

В заявлении лидеры стран «признают законные чаяния палестинского народа и поддерживают равные меры справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев».

«Но не заблуждайтесь: Хамас не представляет этих стремлений и не предлагает палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития. В ближайшие дни мы будем оставаться едиными и скоординированными, вместе как союзники и как общие друзья Израиля, чтобы гарантировать, что Израиль сможет защитить себя, и в конечном итоге создать условия для мирного и интегрированного региона Ближнего Востока», – говорится в заявлении.

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