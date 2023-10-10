Что смешалось в Центральной Азии – все или ничего?

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Этот перефразированный вопрос, открывающий роман классика русской литературы Льва Толстого, в контексте лабиринтности региона настолько запутан, что однозначного ответа на него нет: с одной стороны, республики ЦА ставят себя под удар и большие риски, с другой – наносят удар по другим. Но, все же, «золотая середина» должна найтись.

Конец сентября и октябрь были весьма насыщенными для республик Центральной Азии – как в экономическом и политическом плане, так в социальном и тщеславном. Попробуем «обозреть» последние события в регионе, определить его слабые и сильные стороны, прогрессивные и регрессивные начинания.

Казахстан

Несмотря на то, что Астана и Ташкент не поддержали, но и не отказались категорически от газового союза с Россией – дескать, надо подумать и принимать решения, не противоречащие национальным интересам Казахстана и Узбекистана, – стороны все же дали старт трехстороннему сотрудничеству в газовой сфере, однако без раздражающего Запад слова «союз».

Шавкат Мирзиеев находился в это время в России с официальным визитом, прилетел туда и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев – на торжественную церемонию. Он заявив, что произошло «историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень наше стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики». Газовая отрасль, пояснил президент, играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе трех государств. Соответственно, отвечает интересам всех участвующих сторон.

Напомним, минувшей зимой республики Центральной Азии, большинство из которых напичкано углеводородным сырьем, необходимым, в том числе, для тепло- и энергогенерации, прошли через серьезный энергетический кризис.

Как пояснил российский президент Владимир Путин, российский газ будет поступать в Узбекистан транзитом через Казахстан, но при этом часть топлива будет подаваться и в РК.

По данным узбекской стороны, в РУз российский газ будет поступать в реверсном режиме по системе газопроводов «Средняя Азия – Центр» — около 2,8 миллиарда кубометров ежегодно. А Минэкономики Казахстана говорит о транзите до 10 млрд куб. м. Так что реальный объем поставок не вполне ясен.

Также весьма туманна история с продажей казахстанской нефти Германии – как пишет politnavigator.net, во время визита Токаева в Германию в конце сентября, «больше всего Берлин и Олафа Шольца … интересовала дешевая казахстанская нефть, которая призвана влить свежую кровь в чахнущую немецкую индустрию из-за разрыва экономических связей и санкционной войны в отношении России». По словам Токаева, Казахстан уже поставил в ФРГ 500 тыс. тонн, а до конца года объем составит 890 тыс. тонн. Но, как оказалось, этого мало, и «Канцлер попросил срочно нарастить поставки».

«Смех», однако, в том, что Астана тут же провела переговоры с российской «Транснефтью» о перекачке дополнительных 1,2 млн т в год по трубопроводу «Дружба». Возникает вопрос – а как же санкции? Или для «спасения Европы» на них можно наплевать самим европейцам, введшим запреты для России.

Но визиту Токаева в ФРГ, напомним, предшествовал его визит в США, где состоялся первый в истории саммит президентов государств ЦА и США. После него правительство Казахстана немедленно сообщило об увеличении добычи урана, ранее сократившегося на треть. Уран же необходим Европе и США в силу роста потребности их энергетики и оборонной промышленности. Вышеуказанное издание задается вопросом: а как же мантры о «зеленой повестке?».

И напоминает, что «смысл всех последних переворотов и революций в странах Африки» был в избавлении от колониальной зависимости со стороны Франции, ЕС и США, намерение заставить их платить большую цену за получаемый уран, редкоземельные металлы, золото и другие полезные ископаемые: «Власти же Казахстана выступают в этой игре в качестве настоящего штрейкбрехера, разрушающего общий фронт развивающихся стран, борющихся против империализма и помогающего Западу выйти из нынешнего кризиса».

Более того, это удар и по Китаю с его монополией на добычу и производство целого ряда редкоземельных металлов, «плюс вся Средняя Азия, благодаря Астане, превращается не в просто сырьевую яму и перевалочную базу, но и во враждебный плацдарм, так как вступает в противоречие с процессами геополитической и экономической переориентации России на Восток».

Токаев, как известно, чуть ли не поклялся немцам «однозначно следовать санкционному режиму, … и тут президент Казахстана не обманул, так как теперь вся торговля республики с Россией контролируется совместной американо-казахстанской комиссией, куда входят чиновники Минфина США. Американский посол в Астане Дэниел Розенблюм даже похвалил руководство республики за активное участие в изоляции России».

Напомним, Казахстан, по недавнему выражению Токаева, «не является анти-Россией», и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с ней.

Пикантность ситуации заключается в том, что «вступая в антироссийскую коалицию с Западом, Астана будет гнать миллионы тонн нефти в Германию по российскому трубопроводу «Дружба», используя параллельно железные дороги и трубопровод КТК в Новороссийске. Да еще обеспечивать военно-промышленный комплекс США и стран ЕС редкоземельными металлами, что будет оборачиваться ростом выпуска высокоточного оружия, используемого против российской армии».

Сообщается также, что, к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5 000 неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. И Токаев предложил Шольцу создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов. Ранее президент РК предлагал президенту совета ЕС Шарлю Мишелю и европейским корпорациям 60 месторождений редкоземельных металлов, и «сейчас это уже оформилось в грандиозный проект по формированию целого консорциума, куда войдут американские, европейские и британские компании по кабальным для Казахстана схемам в рамках новых соглашений о разделе продукции».

И далее: по Токаеву, «Казахстан прилагает все усилия для создания благоприятной экосистемы регулирования в горнодобывающей промышленности… Под «благоприятной системой» он имел в виду внесенные в срочном порядке изменения в законодательство горнодобычи, которое наделяет западные компании правом без конкурса забирать себе месторождения, если при геологоразведке они их обнаружили и освоили. Плюс предполагается снятие налогов и предоставление различных преференций. Таким вот образом и создается «зеленая экономика», полная колониальной зависимости». Словом, «компромата» на власти Казахстана в контексте проигрышного для страны отчуждения и эксплуатации недр – много: достаточно и вышеприведенного.

И еще одна не вполне понятная ситуация – из другой области: Газете.uz сообщает, что в Ташкенте прошла конференция начальников генштабов Узбекистана, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана под председательством главы Центрального командования Вооруженных сил США Майкла Курилла. К чему бы это, уж «не прямой ли результат саммита в Нью-Йорке и закрепляющего в Берлине».

Но перейдем к «культуре» – глава соответствующего министерства республики Аида Балаева сообщила, что в Казахстане будут тщательно изучать вопросы, связанные с религией, в частности, возможность запрета никабов и коротких штанов (почти по Ильфу и Петрову – прим. автора) в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

«Вопрос не в религиозности населения, а в религиозной безграмотности. … мы видим, что очень активно работают, наряду с традиционными, и нетрадиционные религиозные течения. … За период с 1 января до конца сентября в интернете выявили 14 860 материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма. Это говорит об усилении таких религиозных течений», – сказала министр.

Что же до ношения никабов и хиджабов в общественных местах, это уже затрагивает вопросы национальной безопасности: «Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельного человека очень сложно распознать». А депутат Ермурат Бапи добавил, что малый бизнес в ряде регионов, особенно связанный с рыночной торговлей, захватывают ваххабиты – приверженцы радикального исламского течения, салафизма.

Узбекистан

То, что президент Узбекистана, как и его казахский коллега не уехал из Москвы с пустыми руками (выше речь шла о поставках газа из РФ в обе республики), понятно. Но его визит в Москву был более плодотворным, поскольку, по данным пресс-службы Мирзиеева, в ходе встречи с Путиным обсуждались вопросы, в т.ч., обеспечения социальных гарантий для узбекских трудовых мигрантов. Напомним, что республика, в отличие от Казахстана, не является членом ЕАЭС, мигранты которой пользуются в союзе всеми теми преференциями (исключая участия в выборах), что и российские граждане.

Что пообещал Путин Мирзиееву, пока неизвестно, но, вероятно, этот вопрос взят на заметку и результат для узбекской стороны будет положительным. Президент РУз отметил «хорошую динамику развития отношений сторон во всех направлениях». В прошлом году рост товарооборота между ними составил 26%, а за первые семь месяцев текущего года – уже 14,4%. То есть Россия, сказал Мирзиеев, «уверенно занимает первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. Три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России». Мирзиёев сообщил, что в Узбекистане ожидают рост товарооборота с РФ по итогам 2023 года до $12 млрд. По прогнозу узбекского лидера, через 2 – 3 года стороны доведут взаимную торговлю до $20 млрд.

В настоящее время между Россией и Узбекистаном действует декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и сотрудничестве, и в этом контексте Мирзиеев сделал акцент на том, что «во всех сферах … между двумя странами нет ни одного нерешенного вопроса».

Заметим также, что на прошлой неделе стороны подписали в Казани дополнительно соглашения и контракты на $3,5 млрд. На встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным Мирзиеев заявил о необходимости создания российско-узбекского фонда развития для более тесной кооперации РУз с РФ.

Вместе с тем Узбекистан продолжает придерживаться политики многовекторности в экономике. И, надо сказать, что, по данным американской прессы, США выбрали для себя Ташкент в качестве ключевого партнера в Центральной Азии. Впрочем, конкретные примеры и планы приведены не были.

Между тем на прошлой неделе сотрудничество Китая и Узбекистана пополнилось новыми проектами – китайцы построят в Ферганской области четыре фотоэлектростанции (ФЭС) на $1 млрд и завод по выпуску электробусов. Проект ФЭС реализую четыре компании КНР.

Пекин и Ташкент также договорились о реализации еще около десяти проектов в сфере легкой промышленности, переработки меди, производства сельхозтехники и строительных материалов.

Ну и о том, что находится вне торговли и экономики – в Узбекистане за пропаганду многоженства и совершение «никоха» без регистрации брака введут административную и уголовную ответственность, сообщает Nova24.uz со ссылкой на Сенат республики.

В нем был поднят вопрос роста случаев пропаганды многоженства, его «преимуществ» – посредством рекламы, развлекательных и аналитических материалов. В результате в стране возросло количество детей, рожденных вне брака: с 16 564 в 2020 году до почти 19 тыс. в 2022 году. Принятым законом предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя или более женами, публичное отрицание равноправия женщин и мужчин.

Кыргызстан

В Бишкек ожидается государственный визит президента Путина – по предварительной информации, он может состояться 12 октября. Вопросы, которые обсудят стороны, а также какие документы они могут подписать, не уточняется. Отметим также, что 13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, поэтому Путин, с большой вероятностью, все же, приедет.

По информации заведующего отделом внешней политики администрации президента Муратбека Азымбакиева, в ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Какие именно – не анонсируется.

Зато известно, что Кыргызстан и Таджикистан подписали, наконец, протокол, позволяющий решить приграничные споры, из-за которых более трех десятков лет происходят вооруженные инциденты. И в этом случае детали тоже не оглашаются. Но бить в литавры еще рано – официально демаркация-делимитация границы не произошла, согласованы только принципы этого действа.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из них договоренность достигнута только по 664 километрам. Самый крупный за последнее время пограничный конфликт произошел 15-16 сентября прошлого года – с обеих сторон погибло около ста человек, 150 тыс. пришлось покинуть свои дома. Разрушены и повреждены сотни жилых зданий, объекты инфраструктура и т.д.

Таджикистан

Здесь началось массовое отключение электроэнергии у населения, причем, без предупреждения. Особенно страдают регионы, где электроэнергию отключают и днем, и ночью: дошло до того, что люди трое суток кряду живут без электроэнергии. Та же ситуация в торговых точках, общепите, на малых предприятиях. В Душанбе не столь плачевно, но как долго жители столицы будут благоденствовать – неизвестно: холода уже подступают, а энергосистема в работоспособное состояние не приведена.

Правительство дефицит склонно сваливать на возросшие потери электроэнергии, и соответствующие компании утверждают, что с целью снижения потерь проводятся многочисленные мероприятия, включая модернизацию инфраструктуры. Словом, этой зимой вполне ожидаем острый энергокризис, подобный прошлогоднему.

Тут, понятно, в голову приходит идея спасительной атомной электростанции и, как передает ТАСС, «Росатом» выразил готовность ее строительства в Таджикистане – большой или малой мощности. Как заявил заместитель генерального директора госкорпорации Николай Спасский, для этого есть огромный потенциал, и российская сторона располагает соответствующей компетенцией и технологиями.

Отметим также, что Россия завершила в Таджикистане работы по рекультивации отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ. Высота отвала с урановым песком снижена с 65 до 35 м и укрыта полутораметровым слоем чистого грунта. Радиационный фон в периметре рекультивированных объектов понизился до естественного уровня, что подтверждено данными мониторинга Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана.

О том, что основная часть населения Таджикистана живет крайне бедно, и доход большинства семей зависит от сумм, высылаемых трудовыми мигрантами из России, говорилось неоднократно. Но на прошлой неделе ASIA–Plus опубликовала материал, в соответствии с которым британская компания по исследованию рынков Euromonitor International обновила исследование по затратам жителей 105 стран на продукты питания.

Согласно данным компании, расходы на продукты и напитки составляют: в Туркменистане – 36,9%, в Узбекистане – 46,5%, в Казахстане – 49% от зарплаты. Данные по Таджикистану отсутствуют, и издание само взялось за подсчеты. Выяснилось, что если иметь среднюю заработную плату в самом Таджикистане, без финансовых вливаний извне, то семья из трех человек тратит на прокорм всю получку. Домохозяйствам легче – фрукты, овощи, мясо производят самостоятельно.

На этом фоне президент Рахмон утверждает, что в настоящее время в Таджикистане реализуется 82 государственных инвестиционных проекта на сумму более 4,3 млрд долларов США, и что за 10 лет республика получила более 10 млрд инвестиций в той же валюте, то есть в среднем по миллиарду в год на более чем 10-миллионную страну. И что вообще в Таджикистан с его более 600 месторождениями ценных природных ресурсов инвестировать выгодно. Но, как видим, в очередь инвесторы не выстраиваются – в основном, деньги в Таджикистан вкладывают «рисковые» Россия (второе место) и Китай (первая позиция).

Туркменистан

Официальная информация из этой страны всегда благостная – лучше быть не может. Но иностранные СМИ не дремлют и сообщают зачастую даже курьезные подробности. Из не курьезных: в Ашхабаде задерживают мастеров, предоставляющих услуги по установке и настройке сервисов для обхода блокировки интернета. По данным туркменской редакция «Радио Свобода», на днях одного из таких умельцев задержали на 15 суток и оштрафовали на 15 тыс. манатов.

Власти Туркменистана пытаются полностью контролировать доступ населения к интернету. Наряду с преследованием поставщиков услуг для обхода блокировки, под давлением – и пользователи VPN. Проверки мобильных телефонов госслужащих и учащихся носят систематический характер. В высших учебных заведениях с преподавателей берут расписки о том, что они не будут заходить на сайты социальных сетей.

Туркменистан ежегодно занимает последние строчки в составляемых международными организациями индексах свободы прессы и интернета. В стране заблокированы социальные сети, мессенджеры и ряд сайтов. В 2022 году Туркменистан, остающийся одной из стран с самым медленным и дорогим интернетом в мире, вошёл в десятку стран с наибольшим количеством блокировок интернета. Однако Ашхабад выдвигает амбициозные планы по разработке национальной цифровой сети, не связанной с глобальной сетью.

Тем временем meteojurnal.ru бьет тревогу в связи с тем, что на мелеющем Каспии пересохла часть залива Туркменбаши, а море на береговой линии в акватории Красноводского залива местами сдвинулась на 12 километров. То есть северо-восточная часть Красноводского залива полностью исчезла. И сейчас на его дне (по факту – уже на суше) – солончаковая пустыня. Соответственно, ухудшение экологии прилегающих районов.

И еще одна информация – в контексте культа личности. Turkmen.news информирует, что в Марыйском велаяте строят новую мечеть – ее, как говорят, назовут в честь 42-летнего президента «Сердара-хаджи». Недавно Бердымухамедов-младший получил звание Героя Туркменистана. Завершение строительства ожидается в конце ноября, а открытие, скорее всего, состоится ко Дню нейтралитета республики 12 декабря.

Сообщается также, что на строительство собирали деньги с госслужащих и предпринимателей. Более того: некоторые горожане ожидают, что и весь Шатлык переименуют в честь третьего президента: «Если учесть, что на заседании Халк Маслахаты … вокруг Сердара Бердымухамедова явно начал зарождаться культ личности, то не исключено, что этот прогноз местных жителей оправдается».

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az