Кямран Алиев: Некоторые из причастных к ракетному обстрелу Гянджи уже арестованы

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Некоторые из причастных к ракетному обстрелу Гянджи уже арестованы.

Об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, передает АПА.

По его словам, со дня ракетного обстрела Гянджи Вооруженными силами Армении во время Отечественной войны проходит три года.

«Несколько лиц, которые совершили это и другие преступления против азербайджанцев, уже арестованы», – подчеркнул генеральный прокурор.

Кямран Алиев отметил, что в настоящее время в их отношении проводятся следственные действия:

«Возбуждены уголовные дела в связи с преступлениями, совершенными против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны, Отечественной войны и далее, во время режима прекращения огня. Следственные действия по этим уголовным делам идут и в Военной прокуратуре, и в Генеральной прокуратуре, и в Службе государственной безопасности», – добавил К.Алиев.