Чем обусловлен визит президента Алиева в Грузию?

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В качестве главных моментов рабочего визита Ильхама Алиева в Тбилиси можно выделить три: его неожиданность, упоминание президентом АР и премьером Грузии строительства скандального порта Анаклия, возможность переговоров с Армений на грузинской площадке.

Воскресный рабочий визит в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева внешне прошел довольно рутинно, если не считать некоторого ажиотажа вокруг того, что он был, как говорят в околополитических кругах, «неожиданным» (не анонсировался ни одной из сторон); и что провожал Алиева лично премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили (встречал глава Минэкономики Леван Давиташвили)

Одни говорят об «особом почете» как о нормальном явлении, имея в виду взаимовыгодные и дружеские отношения между Тбилиси и Баку (последний не раз выручал и поддерживал Грузию), другие же делают акцент на «подобострастии» и заискивании перед Азербайджаном.

Словом, злопыхатели есть всегда и везде, но повлиять негативно на грузино-азербайджанские отношения они не смогут. Что же касается причин «неожиданности» визита, либо они есть, либо их нет: во всяком случае, никакого злого умысла искать в них не следует, но любопытство, все же, одолевает.

Прежде чем перейти к заявлениям глав государств для прессы, отметим, что Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. Необходимо подчеркнуть стартовую роль в этом Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе.

Стратегически значимыми проектами считаются железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (Турция), построенная на грузинской территории за счет кредитов Азербайджана, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (Турция) и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум (Турция).

Товарооборот между двумя странами далеко не грандиозен, однако он растет и приближается к 1 млрд долларов. И Азербайджан входит сегодня в ТОП-5 крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии. Что же касается железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), его пропускная способность на данном этапе составляет 6,5 млн тонн грузов в год и 1 млн пассажиров с перспективой увеличения обоих показателей в разы.

В своем выступлении перед журналистами по окончании встречи с Гарибашвили Алиев рассказал о совместных энергетических и транспортных проектах и об углублении сотрудничества в соответствующих областях.

«Сегодня мы делаем все для обеспечения энергетической безопасности в разных странах. В этом мы тоже сотрудничаем и углубляем сотрудничество, это составная часть нашей повестки дня, … у нас есть желание участвовать в тех инфраструктурных проектах, которые обсуждались, будь то порт Анаклия (его возьмем на заметку – прим. автора) или любое другое направление. Мы владеем портом Кулеви на побережье Черного моря в Грузии, мы также можем расширить этот порт, и это еще больше укрепит и усилит наше сотрудничество», – сказал Алиев.

Он также сообщил об увеличении мощностей БТК в несколько раз, что станет «самым крупным компонентом в развитии Среднего коридора».

Что касается энергетики, она, по словам азербайджанского президента, является традиционной с Грузией сферой сотрудничества. Акцент им был сделан на развитии «зеленой» энергетики, над которой стороны тоже работают согласованно: технико-экономическое обоснование соответствующего проекта завершается. «Я уверен, – заявил Алиев, – что очень скоро мы сможем добиться ощутимых результатов в виде уже запланированных инвестиций в «зеленую» энергетику». Это, пояснил президент, укрепит энергетическую безопасность Грузии, Азербайджана и стран-партнеров.

Вообще же, пояснил он, все проекты, реализуемые в Грузии, Азербайджане, партнерских государствах, жизненно важны не только для Южного Кавказа, но и всего европейского континента.

Гарибашвили тоже остался доволен встречей и подтвердил успешное сотрудничество Грузии с Азербайджаном – будь то энергетика, транспорт, логистика или любая другая сфера. Речь, в частности, шла о развитии Среднего коридора в координации с Азербайджаном – модернизация железных и автомобильных дорог (скоро завершится строительство скоростной автомагистрали Восток – Запад); расширение и строительство портов. И вновь, теперь уже грузинским премьером, было упомянуто сотрудничество с Азербайджаном в строительстве глубоководного порта Анаклия на Черном море.

«Мы хотим иметь очень долгосрочное стратегическое партнерство и дружбу с Азербайджаном. Я верю в наше общее видение», – сказал грузинский премьер.

Ну и, разумеется, речь шла о необходимости установления в регионе прочного мира и стабильности. «Всем трем странам Южного Кавказа нужно суметь самим решать вопросы региона и нашего дальнейшего развития», – убежден Гарибашвили.

Премьер также заявил о готовности Тбилиси принять участие в процессе формирования посреднического, фасилитационного или в целом дружеского формата. «Хочу выразить большую надежду, – сказал он, – что в ближайшее время с Арменией будет подписано мирное соглашение. У нас полное согласие в этом вопросе. Мирное соглашение … будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, … для Армении – для армянского народа, для Азербайджана – для азербайджанского народа, для Грузии – для грузин. Мы, Грузия, всегда занимали нейтральную и беспристрастную позицию в этом процессе. Мы по-прежнему готовы внести свой скромный вклад в процесс установления этого посреднического, фасилитационного или в целом дружественного формата. Тбилиси всегда готов участвовать в этом процессе. Наше будущее должно быть мирным, стабильным, и нам, всем трем странам Южного Кавказа, нужно суметь самим решать вопросы региона и нашего дальнейшего развития», – заявил премьер-министр.

Алиев выразил готовность вести переговоры в Грузии с представителями Армении по нормализации отношений, но для этого необходимо согласие Еревана: «Мы приветствуем любое посредничество и помощь, если они не будут односторонними и предвзятыми. Однако, на мой взгляд, наиболее правильным выбором в этой направлении, учитывая как исторические связи, так и географический фактор, безусловно, могла бы быть Грузия».

И добавил, что если согласие Еревана будет, руководители соответствующих структур Азербайджана могут сразу «приехать в Грузию как для двусторонних, так и для трехсторонних встреч». Алиев поблагодарил грузинского премьера за «готовность помочь нам в этом вопросе, предлагая нам свою роль посредника».

Что может сделать, в данном случае, Грузия? Предоставить свою площадку для армяно-азербайджанских переговоров без внерегиональных соглядатаев, которые только и делают, что преимущественно проводят на Южном Кавказе свои собственные интересы. Грузия на мировых монстров от политики повлиять не может, однако она способна создать комфортную среду для переговоров, что немаловажно. Кроме того, она являет собой хороший пример мирного сосуществования на своей территории армян и азербайджанцев, не говоря уже о представителях иных наций и народностей. И это несмотря на то, что 20% своей территории – Абхазии и Южной Осетии – Тбилиси не контролирует.

Вообще же вопрос установления мира на Южном Кавказе в идеале должен быть прерогативой самих республик ЮК с учетом и уважением легитимных интересов друг друга и не ущемления безопасности приграничных стран. Но в конце 80-х – начале 90-х ситуация на Южном Кавказе не способствовала установлению соответствующего формата, что дало возможность внешним игрокам дирижировать в регионе, причем, применяя при этом двойные и тройные стандарты.

Ситуация, однако, меняется, и изменить ее сумел Азербайджан, положив – опять же, в идеале, – начало совершенно новым политическим процессам. И такое положение дел следует удержать и развивать всеми имеющимися возможностями. Тем более, в свете последних событий вокруг Израиля и в целом Ближнего Востока, поджигаемого конкретными деструктивными политическими центрами: теории Бжезинского, перенесенные в практическую плоскость, пока бессмертны. А Ближний Восток, как известно, граничит с Южным Кавказом, который тоже планомерно раскачивают – как и Центральную Азию.

И сейчас самое время для сплочения, интеграционных процессов внутри региона, возведения своего рода стены между ним и теми силами, которые запустили проекты покорения Евразии и не ее одной. Но есть очень серьезные сомнения в договороспособности Армении, в противном случае пример происходящего на Ближнем Востоке и других регионах чему-то бы ее научил — не говоря уже об исходе последней Карабахской войны.

Выше было упомянуто строительство порта Анаклия, вокруг которого несколько лет случаются скандалы разной степени тяжести. В контексте региональных проблем участие Азербайджана в строительстве порта было бы идеальным решением.

А проблема такова. Анаклия – это курортный поселок в Зугдидском муниципалитете на западе Грузии, возле административной границы с Абхазией. Один только географический статус этого места говорит о его стратегической значимости и вызывает очевидный интерес, как минимум, со стороны России, США и НАТО в целом.

Правительство Грузии уже во второй раз пытается начать строительство порта пропускной способностью, для начала, 7,8 млн тонн грузов. Предполагалось, что глубина порта составит 20,5 метра, а общая протяженность 32 причалов – 12,3 километра. По задумке, порт должен обеспечивать обслуживание крупных судов, которые не могут принимать Батуми и Поти. Его проектная стоимость была оценена в 2,5 млрд долларов.

В 2016 году новую гавань должен был возвести грузино-американский консорциум в лице TBC Холдинга и американской компании Conti International. Однако эта структура столкнулась с рядом проблем. В частности, по официальной информации, против двух банкиров – руководителей грузинского холдинга – было выдвинуто обвинение в отмывании денег, и тогда Conti International вышел из консорциума.

В настоящее время проходят два международных арбитражных разбирательства с правительством Грузии со стороны Консорциума развития Анаклии и его инвестора. Сумма компенсации, требуемой в этих спорах, превышает 1,5 миллиарда долларов.

Обвиняемые банкиры назвали выдвинутые против них обвинения политически мотивированными с целью попытки срыва строительства порта: оба сейчас находятся в оппозиции к властям и создали собственную политическую партию «Лело». Оппоненты власти утверждают, что строить порт «запретила Россия». А США, из-за приостановки реализации проекта, выступают с резкой критикой грузинской власти.

Словом, Грузия стала искать нового инвестора при условии, что государству будет принадлежать 51% акций в порту Анаклия. Минэкономики объявило международный конкурс для отбора партнеров и компаний для участия в проекте, в реализацию которого правительство страны вложит на первом этапе 300 млн долларов.

Словом, желающие строить порт нашлись: это два консорциума, швейцарско-люксембургский и китайско-сингапурский. Изначально в конкурсе участвовали четыре претендента и, как подчеркнул министр экономики Грузии, среди них нет ни одной американской и российской компании. Но теперь уже правительство Грузии оппозиция обвиняет в заключении коррупционной сделки с Китаем, хотя победитель конкурса еще не назван – он будет известен в конце года.

В связи с этим возникает вопрос: в каком качестве Азербайджан может принять участие в строительстве порта Анаклия? Вопрос крайне важный как для Грузии, так и для региона в целом со всех точек зрения – главное, геополитической и геостратегической. Но на данном этапе ответ на него могут знать только «наверху». Равно как и ответ на вопрос, чем, помимо приведенной выше официальной информации, был обусловлен визит Ильхама Алиева в Грузию.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az