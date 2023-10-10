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Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому обострению

Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому обострению

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по палестино-израильскому обострению, Анкара готова к содействию после решения сторон о прекращении огня, пишет газета Hürriyet.

«На данном этапе остановить войну или добиться прекращения огня не представляется реальным. Есть вещи, которые можно сделать, и есть вещи, которые сделать нельзя. Сторонники еще не достигли стадии прекращения огня. В случае если эта стадия будет достигнута, Турция может вмешаться, поскольку она является страной, способной вести переговоры с обеими сторонами. В любом случае, если речь идет о такой миссии, подход Анкары, рекомендующий сторонам сдержанность, был принят для того, чтобы сыграть ту роль, которую от нее ожидают», – пишет издание.

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