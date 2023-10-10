Лавров: Росмиротворцы налаживают мир на Южном Кавказе, а США и ЕС сеют нестабильность

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Российский миротворческий контингент в Карабахе готов способствовать налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе, а США и ЕС сеют нестабильность.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности».

«Сейчас Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ. Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать», – указал глава дипведомства.